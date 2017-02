Weights From Detroit

Boxing News

Craig Lewis 245.6 vs Demetrius Banks 207.4

Darryl Cunningham 160.4 vs Taronze Washington 163.2

Manuel Alfaro 146.2 vs Darroyl Humphrey 147.8

Henry Terrell 203.2 vs Devon Brown 272.2

Marcus Carter 260 vs Ryan Pokryfky 262

Ahmed Al-Zayadi 168 vs Marcus Wheeler 166

John Chalbeck 155.2 vs Kelly True 153.2

Isiah Jones 169 vs Eric Moon 170.5

Anthony Sims vs Miguel Cubos to weigh in late

Venue: MotorCity Casino-Hotel

Tickets: ticketmaster.com or at MotorCity Casino-Hotel Soundboard Box Office

Promoter: Greg Ahrens

Matchmaker: Carlos Llinas

Doors: 7 PM

First Bout: 7:30