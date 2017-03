Weights from Finland

Boxing News

Juho Haapoja 195.3 vs. Leonardo Bruzzese 196.9

(vacant EBU-EU cruiserweight title)

Petteri Fröjdholm 129.4 vs. Faroukh Kourbanov 127.9

(vacant EBU-EU super featherweight title)

Oskari Metz 146.6 vs. Dimitrije Djordjevic 147.2

Niklas Hyvärinen 242.5 vs. Lazaar Stoanovic 227.1

Antti Hietala 151.7 vs. Novak Radulovic 155.9

Jose Sanchez 124.8 vs. Aleksandar Veljkovic 128.3

Ken-Tore Halland 148,2 vs. Sasa Janjic 151.2

Venue: Kisahalli, Helsinki, Finland

Promoter: Dominus Boxing Group

Live Stream: Viaplay