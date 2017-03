Boxing News

By Robert Coster

Photos: Hector Villarreal

Melissa St.Vil 128.5 vs Jessica Gonzalez 130

(WBC Silver title)

Evens Pierre 137 vs Alfonso Perez 136.25

Azea Augustama 174.5 vs Gusmyr Perdomo 174

Wilky Campford 154 vs Paul Valenzuela 154

Daniele Scardina 168 vs Wilmer Mejia 166

Alicia Ashley 123 vs Liliana Martinez 125

Venue: Karibe Convention Center, Petionville, Haiti