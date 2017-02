Boxing News

Boy Jones Jr 129.6 vs Craig Poxton 129.1

Archie Sharp 130.3 vs Alex Phillips 130.3

Sanjeev Sahota 139.3 vs Elemir Rafael 136.3

Thomas Essomba 111.2 vs Jay Harris 111.6

Harley Benn 166.4 vs Domink Zubko 160.9

Lerrone Richards 171.3 vs Attila Tibor Nagy 172.7

Promoter: Frank Warren Promotions

Venue: York Hall, Bethnal Green, London