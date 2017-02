Boxing News

By Jesse Kelley

Joey Abell 257 vs. Raymond Ochieng 244

Ramon Luis Nicolas 178 vs. Darnell Boone 178

Marty Lindquist 189 vs. Martez Williamson 189

Livan Navarro 145 vs. Gilbert Venegas Sr. (Weigh’s in tomorrow)

Irosvani Duvergel 170.5 vs. Walt Cournoyer (Weigh’s in tomorrow)

Uriel Lara 152 vs. Desmond Johnson (147.6)

Promoter: Seconds Out Promotions

Venue: Sports Expo Building, Blaine, MN

Stream: www.Facebook.com/SecondsOutFights