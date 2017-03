Weights from Mississippi

Boxing News

Photo: Leo Wilson/Premier Boxing Champions

Sergiy Derevyanchenko 164 vs Kemahl Russell 163.6

Ahmed Elbiali 176.8 vs Jackson Junior 177

Jamontay Clark 140.8 vs Gaku Takahashi 140.6

Justin Pauldo 135.8 vs Justin Savi 135

Desmond Jarmon 126.4 vs Isiah Florence 134

Dedrick Bell 148 vs Anthony Woods 151

Julius Dyes 150.2 vs Allen Moore 153.4

Kiun Evans 126.8 vs Terrance Roy 126

Ousmane Sylia 145.2 vs Adam Denton 146.6

Promoter: Premier Boxing Champions

Venue: Fitzgerald’s Casino & Hotel, Tunica, Mississippi

TV: FS1