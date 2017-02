Weights from Mississippi

Boxing News

Photos: Ryan Greene/Premier Boxing Champions

Sammy Vasquez 146 vs Luis Collazo 145.5

Yordenis Ugas 146.8 vs Levan Ghvamichava 147.2

Ryan Karl 142.6 vs Eddie Ramirez 142.2

Jose M Borrego 141.8 vs Tomas Mendez 142

Michael Seals 177.4 vs Dennis Sharp 170.8

Justin Jones 241.8 vs Rodney Moore 223

Jean Pierre Augustin 216 vs Danny Phippen 247.6

Austin Dulay 134.8 vs Rynell Griffin 138.2

Promoter: Premier Boxing Champions

Venue: Horseshoe Casino, Tunica, Mississippi

TV: FS1 and FOX Deportes