Jaron “Boots” Ennis 147 vs. Elvin Perez 150

Manny “Major Pain” Folly 123 vs. Carlos Morgan 119.6

Carlos “El Tiburon” Sanchez 145.2 vs. Somner Martin 145.4

Adam Daranyi 149.9 vs. Lenwood Dozier 149

Brandun Lee 143.8 vs. Christopher Johnson 143.4

Darren Goodall 169 vs. Gary Hudson 169

Don Smith 129.8 vs. Chris Nelson ??

Venue: 2300 Arena in Philadelphia

Promoter: Victory Boxing Promotions