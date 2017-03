Weights from Philadelphia

Boxing News

Anthony Burgin 133.1 vs. Avery Sparrow 132.6

Roque Zapata 155 vs. Fred Jenkins, Jr. 155.2

Basyzbek Baratov 113.3 vs. Tyrone Arzeno 112.4

Tom Washington, Jr. 272.8 vs. Cassius Chaney 241.5

Steven Lopez 111.5 vs. Ernesto Almodovar 112.9

Joseph Adorno 132.5 vs. Marco Ocano 131.5

Victor Padilla 135.4 vs. Carlos Castillo 134.4

Jeffrey Wright 155.8 vs. Isaiah Wise 154.4

Crystian Pequero 122.3 vs. Alonzo Davis 123

Mike Rodriguez 169.5 vs. Chris Thomas 166.8

Venue: 2300 Arena in South Philadelphia

Promoter: Peltz Boxing