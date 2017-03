Boxing News

Tyrone Brunson 156.3 vs. Brandon Quarles 155.6

David Gonzales 141.9 vs. Juan Rodriguez 139.5

Victor Vasquez 138.9 vs. Mike Fowler 136.3

Carlos Rosario 132.6 vs. Lance Williams 130.5

Vincent Floyd 148.4 vs. Blaine Donkor 149.6

Brandon Robinson 172.3 vs. Lamont McLaughlin 171.3

Sam Oropeza 192.4 vs. Joe Parkinson 193.2

Eddie Ortiz 163.5 vs. Sharif Jones 166

Venue: SugarHouse Casino in Philadelphia

Promoter: King’s Promotions

Tickets: $100, $75, $50