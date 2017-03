Boxing News

By Kurt Wolfheimer at the scales

Ray Robinson 149 vs. Claudinei Lacera 149.1

Branden Pizarro 136 vs. Matt Murphy 137.7

Christian Carto 118.6 vs. Rudolph Hedge 117.6

Jeremy Cuevas 138.3 vs. Jack Grady 142.1

Gadwin Rosa 130.3 vs. Wytama Faulk 131.8

Vidal Rivera 129.7 vs. Jesus Feliciano 126

Venue: The Fillmore

Promoter: Hard Hitting Promotions