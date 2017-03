Boxing News

Weights for Friday night’s Victory Promotions card at the 2300 Arena in Philadelphia

Jaron “Boots” Ennis 147.2 vs. James Winchester 147.2

Manny “Major Pain” Folly 122 vs. Luis Hinijosa 126.2

Darren Goodall 168.3 vs. Juan Zapata 168.7

Brandun Lee 143.3 vs. Seth Basler 143.3

Joshua Jones 136.4 vs. Dustin Arnold 135