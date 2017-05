Weights from Philadelphia

Boxing News

Weights for tonight’s card at the SugarHouse Casino in Philadelphia

Christopher Brooker 168.4 vs. Oscar Riojas 169

Jerome Conquest 133.6 vs. Daniel Perales 137.2

Blake Mansfield 164.7 vs. Henry Beckford 167.1

Kyle McNutt 188.1 vs. Sam Orapeza 194.4

Kashon Hutchinson 142.2 vs. Jeffrey Torres 139.5

Harold Lopez 111.7 vs. Basyzbek Baratov 112

Bryan Perez Nevarez 129.1 vs. Chaise Nelson 125.9

Promoter: King’s Promotions

Venue: SugarHouse Casino

1st Bell: 7:00 PM ET