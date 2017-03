Weights from Prague

Boxing News

Photo: Martina Houdek

Stepan Horvath 153.9 vs. Arthur Hermann 153.9

WBO European Championship Super Welterweight

Lucie Sedlackova 125.7 vs. Doris Köhler 123.5

WBO European Championship Featherweight

Fabiana Bytyqi 104.9 vs. Evgenia Zablotskaya 103.8

WBO European Championship Minimumweight

Tom Schwarz 240.3 vs. Ivica Bacurin 211.4

Adam Deines 174.8 vs. Zura Mekereshvilli 174.2

Josef Zahradnik 140 vs. Michal Dufek 139.3

Pavel Sour 230.6 vs. Ante Verunica 232.6

Marco Calic 174.8 vs. Vladimir Idranyi 174.8

Filip Minvsky 174.8 vs. Vojtech Koncitik 174.8

Mohammed Rabii 152.1 vs. Laszlo Kovacs II 152.6

Promoter: SES Boxing

Venue: Sportovni Hala Kralovka, Prague, Czech Republic