Boxing News

Dashon Johnson 156.5 vs. Aaron Coley 156.5

Andres Reyes 142.5 vs. Jacob Szilasi 139.5

Kian Heidari 173.5 vs. Cameron Sevilla Rivera 175.5

Giovanni Cabrera-Mioletti 135 vs. Niko McFarland 134.5

Jon Jackson 199.5 vs. Kevin Roberson 192.5

Jesse Barich 147 vs. Zach Skinner 146

Venue: Emerald Queen. Tacoma, Washington

Promoter: Halquist Productions