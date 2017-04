Boxing News

By Jesse Kelley at the scales

Photo: Jeremy Bjournberg

DeLorien Caraway 147 vs. Jerome Rodriguez 146

VeShawn Owens 158 vs. Romon Barber 156.8

Joe Amouta 167.8 vs. Travis Perzynski 163.4

RJ Laase 146.6 vs. Jacob Fox 149.2

Celso Ramirez 152.8 vs. Ryan Soft 154.8

Tony Palmisano 198.8 vs. BJ Lacy 198.8

Richard Quinterio 134.6 vs. Jeff Farmer 134.4

Venue and Promoter: Grand Casino Hinckley, Minnesota