Boxing News

David “Tornado” Sánchez 119 vs. Alejandro Morales 119

Rogelio “Porky” Medina 182.5 vs. Ramón Olivas 184

Víctor Olivo 121 vs. Antonio Bustamente 122

Eduardo Ramírez 125 vs. Jonathan Ramírez 126

Juan José López 136 vs. Jesús Montes 136.5

Angel Salomón 148 vs. TBA

Sergio Munro 135 vs. Ramses Camacho 136

Venue: Arena Solidaridad, Hermosillo, Sonora, Mexico

Promoter: Zanfer