Boxing News

Rob Brant 158.2 vs. Alexis Hloros 160

(WBA-NABA Middleweight Championship)

Duarn Vue 128.6 vs. Lance Williams 130.8

DeLorien Caraway 143.2 vs. Deonte Wilson 138.8

Skender Halili 154 vs. Romon Barber 153.8

Jose Homar Rios 133.8 vs. Matt Murphy 138.6

Adrian Taylor 180.6 vs. Matt Chavez N/A

Venue: Grand Casino Hinckley, Hinckley, MN

Promoter: Greg Cohen Promotions