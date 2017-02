Boxing News

Photo: Premier Boxing Champions

Miguel Flores 128 vs Dat Nguyen 129.3

Darwin Price 140.3 vs Hylon Williams 140.8

Brandon Figueroa 123 vs Raul Chirino 128

Medzhid Bektemirov 180 vs Istvan Zeller 173.8

Junior Castillo 159 vs Juan Carlos Rojas 163

Eduardo Garcia 144 vs Rafael Munoz 145

Promoter: Premier Boxing Champions

Venue: Silver Street Studios, Houston, Texas

TV: FS1