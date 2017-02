Boxing News

By David Finger

Weights from the Misaki Tei Hotel, Kamiamakusa City, Japan. Supervisor: Leon Panoncillo

Tatsuya Fukuhara 104 3/4 vs. Moises Calleros 104 3/4

(vacant WBO interim minimumweight title)

Ryusei Yoshida 139 3/4 vs. Kamol Jatuten 140

Wolf Nakano 119 3/4 vs. Yuki Hirashima 119 1/2

Ryo Nishijima 129 1/2 vs. Tomoya Ikeda 129

Tetsuro Matsunami 118 vs. Yusei Fujikama 118