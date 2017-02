Weights from Lacey, Washington

Boxing News

By Ricardo Ibarra

Marquice Weston 196 vs. Jesse West 207.5

Richard Vansiclen 175 vs. Jose Galindo 179.5

Ramel Snegur 145 vs. Kevin Torres 147.5

Erik Cronkhite 151 vs. Steve Villalobos 149

Johnathan Arias 148.5 vs. Alex Eastman 150

Victor Morales, Jr. 131.5 vs. Chris Wheaton 127

Bricen Vasques 142.5 vs. Eduardo Torres 143.5

Patrick Ferguson 200 vs. Justin Davis 192.5

Justin Chappell 165.5 vs. John Peak 166.5

Promoter: Pacific Northwest Professional Boxing Promotions

Venue: Washington Land Yacht Harbor, Lacey Washington