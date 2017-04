Weights from Los Angeles, California

Boxing News

Josesito Lopez 148.4 vs. Saul Corral 146.8

Alejandro Luna 137 vs. Andrey Klimov 136.8

Karlos Balderas 131.6 vs. Thomas Smith 131

Misael Rodriguez 161 vs. Brian True 161

Eimantas Stanionis 149.6 vs. Rasheed Lawal 148

Lindolfo Delgado 138 vs. Luis Silva 138.8

Money Powell IV 155.8 vs. Todd Templeton 154.2

Maricela Cornejo 164.4 vs. Sydney LeBlanc 162

Alejandro Guerrero 131.4 vs. Isac Avalos 132

Promoter: Premier Boxing Champions

Venue: The Novo at L.A. Live, Los Angeles, California

TV: FS1