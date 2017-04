Boxing News

Photo: Lina Baker / Seeyouringside Photography

Ivan Delgado 130 vs. Charles Huerta 130

Jonathan Navarro 147.6 vs. Joan Valenzuela 151

Manny Robles Jr. 127.8 vs. Antonio Martinez 129.8

Pablo Rubio Jr. 121.8 vs. Angel Aguilar 127

Edgar Valerio 125.4 vs. Francisco Dominguez 126

Promoter: Golden Boy Promotions

Venue: Belasco Theater, Los Angeles, California

TV: Estrella TV