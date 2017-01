Boxing News

Anabel Ortiz 108 vs. Brenda Ramos 108.5

Emmanuel Navarrete 122 vs. Dennis Contreras 122

Jonathan Martinez 135 vs. Hector Osorio 135.3

Martin Escamilla 134.7 vs. Kevin Nava 135

Mauricio Lara 119 vs. Martin Jimenez 120

Joshua Martinez 112.5 vs. Adrian Curiel 112

Bryan Mosiños 112 vs. Villanueva Akatzin 112

Venue: Gym Benito Juarez, CDMX

Promoter: ZANFER

TV: TV Azteca