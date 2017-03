Weights from Mexico City

Boxing News

Photos: All Star Boxing

Antonio “Tono” Moran 137 vs. Richard “Diamante” Zamora 136

Ismael “Pantera” Urieta 135 vs. Omar Solano 132

Joel Cordova 117 vs. Edwin Campos 118

Hytan Ramos 118 vs. Francisco “Rudo” Alarcon 118

Jorge Batalla 133 vs. German Lopez 135

Kevin Salgado 154 vs. Jorge “Tyson” Velasco 147

Juan Gonzalez 121 vs. Arturo “Bam-Bam” Hernandez 122

Location: Carpa Astros Calzada de Tlalpan #855, Delegación Benito Juarez, Mexico City

Tickets: www.carpaastros.com.mx or at door

TV: Telemundo Network Live 11:35 PM

Promoter: Tuto Zabala Jr., All Star Boxing, Inc. in association with Producciones Deportivas