Weights from Mohegan Sun

Boxing News

Delvin Rodriguez 156.25 vs. Courtney Pennington 154.25

Kali Reis 151.25 vs. Ashleigh Curry 152.5

Anthony Laureano 138.75 vs. Sidney Maccow 140.75

Jose Rivera 154.25 vs. Marcus Beckford 155

Carlos Perez 137 vs. Dan Murray 141

Daniel Gonzalez 145.5 vs. Samuel Amoako 147

Omar Bordoy 135.75 vs. Jonathan Rojas 133.5

Richard Rivera 177.5 vs. Marco 179.75

Venue: Mohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut

Promoter: Joe Deguardia’s Star Boxing

Live Stream: Facebook (7:30 PM ET)