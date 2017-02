Weights from Palm Beach, Florida

Boxing News

Photo: All Star Boxing

Ricardo “Meserito” Rodriguez 115 vs. Carlos “The Kid” Narvaez 115

Joshua “Killa” Pagan 127 vs. Jose “Little Paquiao” Resendiz 126

Teofimo Lopez 135 vs. Francisco Medel 139

Antonio Vargas 123 vs. Jonathan De La Paz 127

Ariel “El Kuman” Lopez 124 vs. Erick Lainez 125

Shawn “El Salsero” Guzman 168 vs. Noe Lozano 164

Mckinley Smith 146 vs. Jonathan “The Boogey Man” Pierre 147

Promoter: All Star Boxing

Venue: Tony Rosa Community Center, Palm Beach, FL

TV: Telemundo