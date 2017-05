Boxing News

Maximiliano Becerra 139.2 vs. Martin Angel Martinez 139.2

Anvar Yunusov 127.8 vs. Justin Savi 134.4

David Lopez 150.6 vs. Moris Rodriguez 151.2

Jacob Lerma 120 vs. Tyrone Wilis 126

George Acosta 133.8 vs. Antonio Cordona 133.2

Venue: Renaissance Palm Springs Hotel, Palm Springs, California

Promoter: Liveco Boxing