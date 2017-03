Boxing News

Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez 119 vs. Robinson Laviñanza 119

Alfredo ‘Ojo’ Santiago 130 vs. Arturo Santos 129.4

Subriel Matías Matthew 139.2 vs. Joaquim Carneiro 139.2

Abimael Ortíz 124.8 vs. Luis Cosme 130

Jantony Ortiz 124.8 vs. Jayron Santiago 126.8

Jelame Garcia 159 vs. Ricardo Cano 157

Venue: Parque Concepción Pérez Alberto in Fajardo, PR

Promoter: Fresh Productions