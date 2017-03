Boxing News

Skender Halili 153.5 vs. Eduardo Flores 155

Enver Halili 149 vs. Ariel Vasquez 147

Ian Green 161 vs. Andy Mejias 160

Yurik Mamedov 145.9 vs. Francis Gakpetor 145

Aidos Yerbossynuly 162 vs. Riarus Dudley 166

Frederick Julian 174 vs. Jermaine Corley 170

Venue: Skylands Event & Conference Center, Randolph, New Jersey

Promoter: Greg Cohen Promotions, Rising Promotions and GH3 Promotions

TV: Sportsnet New York SNY (tape delayed)