Khiary Gray 154 vs Courtney Pennington 153

Anthony Marsella Jr. 137 vs Francisco Medel 139

Jamaine Ortiz 134 vs Canton Miller 134

Ray Oliveira Jr. 152 vs Jose Rivera 154

Julio Perez 135 vs Matt Doherty 138

Kendrick Ball Jr. 160 vs Patrick Leal 158

Khiry Todd 148 vs Bruno Dias 152

Marqus Bates 143 vs Aaron Muniz 142

Promoter: CES Boxing

Venue: Twin River Casino, Rhode Island