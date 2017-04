Weights from Richmond, CA

Boxing News

By “Lukie” Lucas Ketelle

Luis Garcia 139.4 vs. Julian Bautista 138.6

(Square Warriors Junior Welterweight Title Semi-Final)

Eddie Diaz 136.6 vs. Jhonathan Zamudio 137.8

(Square Warriors Junior Welterweight Title Semi-Final)

Lennard Davis 138 vs. Mike Melikyan 137

Fernando Caro 213.6 vs. Kaz Barney 190.6

Cesar Lomeli 148.6 vs. Chris Washington 150

Stephen Austin 168.2 vs. Jasper McCargo 168.7

Iris Contreras 117 vs. Shurretta Metacalf 113.6

David Douglas 161.6* vs. Jose Gomez 148

Dalia Gomez 118.6 vs. Leesa Daniel 112.8

Jesus Sanchez 142.8 vs. Moris Rodriguez 144.8

*Fight was canceled after Douglas missed weight dramatically.

Venue: Richmond Auditorium, Richmond, CA

Promoter: Squarevision Entertainment

Tickets: SquareWarriors.com