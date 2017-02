Weights from Studio City, Cailfornia

Boxing News

Cesar Hernandez 142.6 vs Serhii Bohachuk 146.0

Oswaldo Ortega 228.3 vs Nigel Dawson 260.8

Isai Mireles 155.0 vs Ferdinand Kerobyan 153.8

Mario Aguirre 138.8 vs Christian Camarena 140

Celiel Castillo 125.0 vs Adan Ochoa 125.0

Christian Camp 157.6 vs Brandyn Lynch 154.3

Christian Silva 136.2 vs Jarret Jeter 135.8

Isaac Freeman 146.3 vs Saul Bustos 144.6

Bernardo Marquez 212 vs Oleksandr Tesleko 227.2

Venue: Sportsmen’s Lodge, Studio City, Cailfornia

Promoter: PR Sports, Bash Boxing, and Lights Out Promotions