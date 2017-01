Weights from Studio City, California

Boxing News

Photos: Mikey Williams/Top Rank

Erick Deleon 129.8 vs Jose Salinas 129.8

Arnold Barboza Jr 142.2 vs Johnny Rodriguez 142.2

Alexander Besputin 149.2 vs Gilberto Pereira 152.6

Robson Conceicao 139.8 vs Aaron Ely 129.4

Maxim Dadashev 140.2 vs Jerome Rodriguez 139.8

Gabriel Gutierrez 138.6 vs Kevin Valle 133

Jose Morales 119 vs Alexander Enriquez 120

Bryan Flores 157.2 vs Even Torres 158.2

Dean Risher 131.4 vs Devon Lee 139.6

Josue Obando 165 vs Bakhram Murtazakiev 160

Promoter: Top Rank

Venue: Sportsman Lodge, Studio City, California

TV: Solo Boxeo Unimas