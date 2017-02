Weights from SugarHouse Casino in Philly

Boxing News

By Kurt Wolfheimer at the scales

Photo by Daniel Cork

Ray Robinson 150.5 vs. Edwin Palacios 150.3

Christian Carto 118.6 vs. Sergio Najera 123

Branden Pizarro 136.4 vs. Abdiel Padilla 137.3

Hairon Socarras 130 vs. German Meraz 128.7

Joseph Adorno 131 vs. Jonathan Hernandez 127.8

Victor Padilla 136.8 vs. Tony Wilson 141

Kali Reis 159.8 vs. Kita Watkins 159.1

Harold Lopez 117 vs. Argenis Armando 119.5

Promoter: Hard Hitting Promotions

Venue: SugarHouse Casino