Carlos Ocampo 148 vs. Daniel Echeverría 149.5

Carlos Díaz 135 vs. Gabriel Piña 134

Maximino Flóres 110 vs. Ulises Lara 110

Rafael Guzmán 140 vs. Ismael urieta 140

Carlos Ornelas 126.7 vs. Rafael Sánchez 126

Pedro Duran 133 vs. Eduardo Soto 132

Leonardo Báez 122 vs. Efraín González 122.5

Eduardo Báez 122 vs. Angel Montes 122.7

Venue: Gimnasio Municipal “Gustavo Díaz Ordaz”

Promoter: Zanfer

TV: TV Azteca (Mexico)