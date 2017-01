Boxing News

By Kurt Wolfheimer at the scale

Zab Judah 143 vs. Jorge Luis Munguia 142

Mike Hilton 200 vs. Eric George 199

(IBO/USBO super middleweight title)

Derrick Webster 168 vs. Thomas Awimbono 168

Bryan Daniels 199.7 vs. Damien Lewis 196.6

Jimmy Kelleher 161.5 vs. Courtney McCleave 163.8

Andy Gonzalez 151.9 vs. Jason Wahr 151.5

Brandon Robinson 173.3 vs. Jermain Corley 167.2

Promoter: Boss Lady Promotions

Venue: Sun National Bank Arena