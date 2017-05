Boxing News

Photo: Hogan Photos/Golden Boy Promotions

Diego De La Hoya 122 vs Erik Ruiz 122.4

D’Mitrius Ballard 167.4 vs Adrian Luna 167.8

Hector Tanajara Jr. 130 vs Daniel Bastien

Roberto Manzanarez 136 vs Erick Martinez 134.6

Eben Vargas 147 vs Rodolfo Gamez 145

Jonathan Navarro 140.6 vs Ricardo Fernandez 139.4

Joshua Franco 115 vs Marco Sanchez 115

Promoter: Golden Boy Promotions

Venue: Casino Del Sol, Tucson, Arizona

TV: ESPN2