Achour Esho 154 vs. Anthony Abbruzzese 152

(ABO super welterweight championship)

Josh Hernandez 128.5 vs. Thomas Smith 129

Martez McGregor 170.5 vs. Cesar Ruiz 171.5

Yousif Saleh 132.5 vs. Luis Ramos 137

Shawn Simpson 118 vs. Leonardo Reyes 118

Jessica McCaskill 134.5 vs. Carla Torres 128

Ruben Schobitz 164.5 vs. Joel Blair 164.5

Venue: UIC Pavilion

Promoter: Warriors Boxing