Yafai: Voy a convertir Birmingham en una fortaleza

Foto: Lorenzo Lustig

Kal Yafai cree que puede construir algo especial en Birmingham y quiere unificar la división Super Mosca mientras se prepara para hacer la primera defensa de su título de la AMB contra Suguru Muranaka en el Barclaycard Arena en Birmingham el sábado LIVE en AWE TV a las 2 PM ET / 11 AM ET

Yafai se convirtió en el segundo campeón mundial de la ciudad en diciembre con una actuacion perfecta contra el Panameño Luis Concepción en Manchester, y el invicto de 27 años quiere convertir la Arena en una fortaleza, a partir de este fin de semana.

“Es un honor ser el primer campeón mundial de Birmingham. Me considero el portador de la bandera de Midlands en el boxeo por ahora, sólo quiero asegurarme de que hay más talento e inspirar a más luchadores para lograr el mismo objetivo.