Yildirim apunta a poner KO Periban

Foto: Promociones del Pueblo

El invicto clasificado CMB # 3 súper mediano Avni “Mr. El robot “Yildirim (15-0, 12 KOs) llegó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara acompañado por el famoso promotor Ahmet Oner antes del enfrentamiento del sábado contra el ex retador mundial Marco Antonio Periban (25-3-1, 16 KOs) en el Palacio de la Cultura y Comunicación (PALCCO) en Zapopan, Jalisco, México.

El cinturón International del CMB estará en disputa. Periban está actualmente clasificado CMB # 19.

“He visto a Periban y podemos vencerlo”, dijo Yildirim. “Él no es el mejor boxeador, creo que puedo incluso golpearlo fuerte para no dejar ninguna duda de mi superioridad. Nunca he perdido. Por el contrario, Periban ya ha demostrado que no es invencible y que la única ventaja que tiene es pelear en casa. No tengo nada más que decir, pero estoy aquí para ganar y me gustaría hacerlo lo antes posible “.